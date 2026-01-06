Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kıskanmak yeni bölüm var mı?
Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimleri buluşturan Kıskanmak dizisi, normal şartlarda her Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında değişiklik olmuş ve geçen hafta yayınlanmamıştı. Peki Kıskanmak bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kıskanmak yeni bölüm var mı?
NOW TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Kıskanmak, güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi dev isimleri buluşturan Kıskanmak dizisi psikolojik dram ekseninde ilerleyen ve aile içi çatışmaları merkezine alan bir yapım olarak dikkat çekiyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi yayınına ara vermişti. Kıskanmak dizisi için durum farklılık göstermişti. Kıskanmak dizisi, 30 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşmuştu.
NOW TV’nin 6 Ocak Salı akşamı yayın akışına göre Kıskanmak dizisi bugün ekrana geliyor.
Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
'Kıskanmak' dizisi 17. bölüm 2. fragmanı