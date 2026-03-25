Kıskanmak dizinde rol alan Dilara Aksüyek “Daha 17” dizisine katıldı

Kanal D’nin heyecanla beklenen yeni projesinin kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek, dizide "Nuray" rolüne hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryo gereği Şebnem’in (Nesrin Cavadzade) yakın arkadaşı olan Nuray, aynı zamanda Helin Elveren’in canlandıracağı "Deniz" karakterinin annesi olarak izleyiciyle buluşacak. Henüz on sekiz yaşında ilk çocuğunu kucağına alan bir anneye hayat verecek olan Aksüyek, hikayenin kilit karakterlerinden birini temsil edecek.

ARAS’IN MÜCADELESİ



Gençlik enerjisi ile dramı bir araya getiren dizi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşıyan genç bir karakter olan Aras’ın (Çağan Efe Ak) hikayesini konu alıyor. Aras’ın uzun süredir kayıp olan kardeşini bulma çabası üzerine kurulan olay örgüsü, İstanbul’un ardından Bodrum’a uzanan çekimlerle ekrana taşınacak.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu yapımda; başrolü üstlenen genç yetenek Çağan Efe Ak’a, "Leyla" karakteriyle Ceren Ayruk ve "Şebnem" rolüyle ödüllü oyuncu Nesrin Cavadzade eşlik ediyor.

Okuma provası bu hafta yapılacak olan yapımın, önümüzdeki günlerde İstanbul’da sete çıkması ve çekimlerin başlaması hedefleniyor.