'Kıskanmak' dizisinin 14. bölümünden ikinci fragman yayınlandı: Seniha'nın, paşazade olduğu kesinleşti

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Kıskanmak" dizisinin heyecanla beklenen 14. bölümünden ikinci tanıtım videosu yayınlandı.

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor.

Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

14. BÖLÜM FRAGMANI 

"Kıskanmak" dizisinin 14. bölümünden ikinci fragman yayınlandı...

 KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. 

Setten ilk görüntü geldi! Adile Naşit'e benzerlik dikkat çekti PLUS

Setten ilk görüntü geldi! Adile Naşit'e benzerlik dikkat çekti
8. Akra Caz Festivali'nde diğer performanslar PLUS

8. Akra Caz Festivali'nde diğer performanslar
8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı PLUS

8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı
Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans PLUS

Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans