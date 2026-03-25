"Kıskanmak" dizisinin 28. bölümünden ilk fragman yayınlandı
NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Kıskanmak", 24 Mart Salı günü yayınlanan son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanını paylaştı. İşte dizinin 28. bölümünden ilk ipuçları ve son bölümde yaşanan kritik gelişmeler...
KISKANMAK'IN 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin son bölümünde hikaye, Nüzhet’in vurulmasının üzerinden geçen bir yıllık zaman atlamasıyla devam etti. Bu süreçte karakterlerin hayatlarında kalıcı değişimler yaşandı.
MÜKERREM'İN GELİŞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Seniha ve Cihan, kızları Yasemin ile birlikte yeni bir düzen kurmaya çalışırken; Mükerrem’in aniden ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirdi. Nüzhet’in hayatta olduğunu öğrenen Mükerrem, geçmişin sorumluluklarıyla yüzleşmek adına kritik bir karar aşamasına geldi.
HALİT'İN MAHKUMİYETİ
Nüzhet’i vurduğu gerekçesiyle cezaevine giren Halit, mahkumiyet sürecine devam ederken ailesi dışarıda ciddi bir otorite boşluğuyla karşı karşıya kaldı. Halit’in yokluğunu fırsat bilen Mediha, Seniha’ya zarar vermek amacıyla Yasemin’i bir plan dahilinde kullanmaya başladı. Bu süreçte aile içindeki birlik sarsılırken, Halit’in cezaevindeki sessizliği hikayeye yeni bir yön verdi.