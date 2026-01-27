Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi “Dönence”nin yönetmeni Can Evrenol oldu
Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt’un yazdığı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Ali karakterini canlandıracak. Mesleğinden çıkarılan eski bir polis olan Ali, istihbarat bünyesinde kurulan özel timde ajan olan Ali rolüne hayat verecek.
Disney Plus’ta yayınlanacak 'Dönence' dizisinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt’un kaleme aldığı projede Tatlıtuğ, mesleğinden ihraç edildikten sonra istihbarat bünyesindeki özel bir timde görev alan Ali karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yönetmenliğini Can Evrenol’un üstleneceği konuşuluyor.
KADIN BAŞROLÜ İÇİN PINAR DENİZ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Birsen Altuntaş, haberinde Disney Plus için hazırlanan dizinin kadın başrolü için Pınar Deniz ile görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor. Deniz’in 'Yasemin' karakteriyle projeye dahil olmasının beklendiği dizinin çekimlerine mart ayında başlanması hedefleniyor. İstanbul merkezli ilerleyecek olan yapım, toplam 8 bölümden oluşacak.