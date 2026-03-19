Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisinde kriz: Partner teklifleri tek tek reddedildi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin ardından Organize İşler Sazan Sarmalı'nda rol almıştı.

Disney Plus'ta yayınlanacak Dönence dizisi için hazırlıklara başlandı. Bozdağ Film’in hazırlıklarını sürdürdüğü dizi için ilk olarak yönetmen Hilal Saral'la anlaşıldı, ardından yönetmen değişikliğine gidilerek projeyi Şenol Sönmez üstlendi.

KIVANÇ'A PARTNER BULUNAMADI

Kıvanç Tatlıtuğ'un erkek başrol olduğu dizide, ilk olarak partneri olması için Pınar Deniz'le anlaşıldı. Ancak Deniz, daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde rol almak için bu projeden çekildi. Birsen Altuntaş daha sonra Burcu Biricik'le görüşüldüğünü açıkladı fakat ünlü oyuncu rolü kabul etmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ partnerliği için çalışmalar sürerken dizinin çekim takvimi de bir türlü netleşemedi.