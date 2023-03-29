Kıyafeti bir kez giyip makineye atıyorsanız, hatalısınız! Uzmanlara göre kıyafet ne zaman ne sıklıkla yıkanmalı?

Her giyişinizden sonra refleks olarak kıyafetlerinizi sepete atıyorsanız, çamaşır yıkama alışkanlıklarınızı yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

Good Housekeeping Institute'un Evde Bakım ve Temizlik Laboratuvarı yönetici direktörü Carolyn Forte, bir giysinin ne sıklıkta yıkanacağına veya yeniden giyileceğine gelince katı kurallar yoktur - bu gerçekten kişisel bir seçimdir, dedi. "Fakat çoğu insanın muhtemelen kıyafetlerini gereğinden fazla yıkadığından ve hatta kuru temizleme yaptığından şüpheleniyorum" dedi. "Amerikalılar çok çamaşır yıkarlar ve birçok şeyi bir veya iki kez giydikten sonra yıkamaya koyma eğilimindedirler."

Giysilerinizi çok sık yıkamak yalnızca giysinin ömrünü azaltmakla kalmaz , aynı zamanda çevre üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Ortalama bir Amerikan hanesi yılda yaklaşık 300 yük çamaşır yıkar. Tek bir yük, makineye bağlı olarak 7 ile 25 galon su kullanabilir (eski modeller daha da fazla su kullanır ). Giysilerinizi sıcak suda yıkamak enerji kullanımını artırır ve havayla kurutmak yerine kurutucuyu kullanmak da büyük bir enerji tüketir. Ve bizi kurutucu çarşaflarla çalıştırma. Aynı zamanda, bazı olası cilt sorunlarına, maya enfeksiyonlarına ve koku sorunlarına yol açabileceğinden, yıkamalar arasında çok uzun süre beklememek de önemlidir.

New York City'deki Mount Sinai Hastanesi'nde dermatoloji profesörü olan dermatolog Dr. Joshua Zeichner , HuffPost'a “Ter , yağlar, ölü deri hücreleri ve bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar giysilere aktarılabilir” dedi. “Kirli giysi oturdukça, mikroorganizmalara büyümesi ve çoğalması için zaman verir. Bu mikroorganizmalar giysi üzerinde büyüyebilir ve tekrar giyerseniz vücudunuza geri aktarılabilir.” "Kirli giysiler yağı, ölü deri hücrelerini ve diğer kalıntıları cilde hapsederek gözeneklerin tıkanmasına ve sivilcelerin çıkmasına neden olabilir" dedi. "Yıkanmamış giysilerde biriken bakteri ve ter, yıkandıktan sonra bile çıkarılması zor olan kötü bir kokuya da neden olabilir."

Hangi giysiler her zaman yıkanmalı?

Zeichner'den bir pratik kural: "Genel olarak konuşursak, bir giysi cildinize ne kadar yakınsa, o kadar sık ​​yıkanmalıdır" dedi. “Ağır tere veya olası vücut kirlerine maruz kalan iç çamaşırı günlük olarak yıkanmalıdır. ” Forte, bunun iç çamaşırı, çorap, fanila ve egzersiz kıyafetleri gibi şeyleri içerdiğini söyledi. Ancak spor kıyafetinizde ter dökmediyseniz , muhtemelen onu tekrar giymekten kurtulabilirsiniz - sadece arada parçaların hava almasına izin verin.

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Neleri daha az sıklıkla yıkayabilirsiniz?

Vücutla yakın ve sürekli temas etmeyen giysilerin çok sık yıkanması gerekmez.

Forte, "Katolar, ceketler gibi dış giyim ürünleri ve bornoz ve kazak gibi diğer giysilerin üzerine giyilen ürünler, daha kısa süre giyilme eğiliminde oldukları için yıkamalar arasında daha uzun süre kalabilirler" dedi.



Aynı şey, dolabınızdaki ancak ara sıra giyebileceğiniz daha şık parçalar için de geçerli.

Geria, " takım elbise , gece elbiseleri ve kokteyl elbiseleri gibi şeyler tipik olarak özel bakım gerektiren hassas kumaşlardan yapılır" dedi. "Özellikle çok kirli veya lekeli değillerse, temizlemeden önce genellikle birkaç kez giyilebilirler."



Ancak, örneğin bir açık hava düğününde gece boyunca dans etmek gibi gerçekten çok terlediyseniz, giysiyi tekrar giymeden önce elde yıkamayı veya kuru temizlemeyi tercih edebilirsiniz.