'Kızılcık Şebeti' 119. bölümüyle ekrana geliyor: Başak’tan gelen itiraflar, geceye damgasını vuracak

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

'KIZILCIK ŞERBETİ' 119. BÖLÜM FRAGMANI

'KIZILCIK ŞERBETİ' 119. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Kızılcık Şerbeti’nin 119'uncu bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır.

Özellikle Başak, bu konudan çok rahatsız olur. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir.

Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkân açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine âşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır.

Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan gelen itiraflar, geceye damgasını vuracak.