Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
Dün akşam ekranlara 107. bölümüyle gelen Kızılcık Şerbeti'nin 108. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?
Kızılcık Şerbeti'nin 107. Bölümünde; Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer’in dünya başına yıkılmıştır. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gider. Ne yapacağını bilemez haldedir.
Mustafa’nın kaldığı hastanenin boşaltılması gerektiğinden, Mustafa normal zamanından önce çıkmak durumunda kalır. Eve dönmek istemez ve Nilay’ın yanında kalmak için izin ister. Nilay kıyamaz ve mecburen kabul eder.
Tekne olayında Fatih’ten büyük bir darbe alan Asil, intikamını almak için harekete geçer. Geri adım atmış bir tavır sergileyerek Fatih ve Doğa’yı yemeğe davet eder.
Ancak yemekte Asil’in onlara büyük bir sürprizi olur. Asil, Fatih'in Doğa hamileyken aldattığı kişiyi yemeğe davet eder. Doğa, sinir krizi geçirir.