Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 107. Bölümünde; Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer’in dünya başına yıkılmıştır. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gider. Ne yapacağını bilemez haldedir.