Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı

Kızılcık Şerbeti dün akşam 108. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 109. son bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

1 / 5
Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlnan 108. bölümünde; kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dahil olmuştur. Mustafa’nın, Nilay’ın evinde kalması Abdullah’ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer.

2 / 5
Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 2

Işıl’ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay’ın Abdullah’ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler. Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir.

3 / 5
Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 3

 Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen’in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer’in huzursuzluğu devam etmektedir. 

4 / 5
Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 4

Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a söyler.