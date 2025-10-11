Kızılcık Şerbeti 109. bölüm fragmanı yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlnan 108. bölümünde; kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dahil olmuştur. Mustafa’nın, Nilay’ın evinde kalması Abdullah’ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer.