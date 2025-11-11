Kızılcık Şerbeti 113. bölüm 2. fragman yayınlandı

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyicilerin nabzını yükseltti. Dizinin hayranlarını büyük bir heyecanla bekleyişe sürükleyen tanıtımda, karakterler arasındaki gerilimin zirveye çıktığı görülüyor...

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor.

Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı yasak aşkı açıklıyor.  Aldatıldığını öğrenen Nursema büyük bir yıkım yaşarken Firaz evi terk ediyor.

Doğa, Fatih'i affedemediğini ilk kez itiraf ederken Nilay'ın; "Kıyamet kopacak" çığlığı yeni bölümde yaşanacak büyük kaosun habercisi oluyor.