Kızılcık Şerbeti 119. bölüm fragmanı yayınlandı

Nilay, Nursema’yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister. Zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşan Ömer, bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanması konusunda Bade ile anlaşmış olsa da Bade’nin boş durmaya niyeti yoktur. Başak, Tuncay’ın da ısrarıyla kocasının evinde yaşamaya başlar. Çok mutlu olmasa da idare etmeye çalışır. Fatih’le aynı yatakta yatma konusu ikisi arasında ciddi problemlere yol açar. Ancak Başak’ı çok daha büyük bir sorun bekliyordur.