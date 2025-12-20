Kızılcık Şerbeti 119. bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akiam 118. bölümüyle izleyiciyi ekran başına topladı. Son bölümün ardından dizinin takipçileri bu kez “Kızılcık Şerbeti 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kızılcık Şerbeti‘nde Başak Tuncay’ın Ünallar ailesine zarar vermemesi için Fatih ile evleneceği yalanını ortaya atmıştı. Başak ve Fatih’in nikâhı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak’ın annesi hayata gözlerini yumar. Tuncay ve Başak büyük bir acıyı yaşarken Ünal ailesi onları yalnız bırakmaz.
Fatih de Başak’a son derece anlayışlı yaklaşmaktadır. Çimen ve Emir’in ilişkisi rayına oturmuş giderken Çimen’in, Salkım’a hediye aldığı bilekliği Hayat’ın kolunda görmesiyle sarsılır. Çimen her ne kadar hesap sormaya kalksa da Salkım bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır.
Nilay, Nursema’yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister. Zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşan Ömer, bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanması konusunda Bade ile anlaşmış olsa da Bade’nin boş durmaya niyeti yoktur. Başak, Tuncay’ın da ısrarıyla kocasının evinde yaşamaya başlar. Çok mutlu olmasa da idare etmeye çalışır. Fatih’le aynı yatakta yatma konusu ikisi arasında ciddi problemlere yol açar. Ancak Başak’ı çok daha büyük bir sorun bekliyordur.
Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 119. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.