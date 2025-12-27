Kızılcık Şerbeti 120. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akiam 119. bölümüyle izleyiciyi ekran başına topladı.

Son bölümde Fatih ve Başak cephesinde kurulan planın açığa çıkması, dengeleri altüst etti. Diğer yandan Bade ile Ömer arasında yaşanan gelişmeler ekranlara damga vurdu.

BEBEKLER KARIŞTI MI?

Yeni bölümde Kıvılcım ve Ömer’i zor bir sınav bekliyor…

Yayınlanan tanıtımda, Kıvılcım ve Ömer’in bebekleri Kemal’in hastanede karışmış olabileceği ihtimali söylendi.