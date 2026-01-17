Kızılcık Şerbeti 122. bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam 121. bölümüyle ekrana geldi.

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.