Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanı yayınlandı
Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın bulunduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Son olarak Doğukan Güngör'ün dizi kadrosundan çıkarıldığı Kızılcık Şerbeti'nde 123. bölüm fragmanı yayınlandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan oyuncu Doğukan Güngör’ün, yayımlanan 123. bölüm fragmanındaki sahneleri de kaldırıldı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Güngör, yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı. Tanıtımdaki sahneleri de fragmandan çıkarılan Güngör’ün yerine yeni bir oyuncu arandığı belirtilirken, bugün çekilen dizi sahnelerinin de kullanılmayacağı öne sürüldü.
Oyuncu Güngör, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Show TV yönetiminin kararıyla diziden çıkarıldığını açıklayarak "Acımasız insan ve kurumları Allah'a havale ediyorum" dedi.