Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün 123. bölümü ile ekranlara geldi. Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı da yayınlandı.
SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen 123. bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu.
YENİ FATİH ÜNAL: EMRE DİNLER
Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapandı ve Fatih karakteri değişti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Emre Dinler, Fatih Ünal olarak karşımıza çıkarken oyuncunun Fatih performansına yorum yağdı.
124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI
Son olarak Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı da yayınlandı...