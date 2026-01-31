Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen 123. bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu.

YENİ FATİH ÜNAL: EMRE DİNLER

Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapandı ve Fatih karakteri değişti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Emre Dinler, Fatih Ünal olarak karşımıza çıkarken oyuncunun Fatih performansına yorum yağdı.

124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI

Son olarak Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı da yayınlandı...