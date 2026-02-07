Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti son bölüm fragmanına Nursema'nın tokadı damga vurdu.

1 / 5
Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 1

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Doğukan Güngör'ün ayrılığı sonrası daha da merak edilen Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı da heyecan yarattı.

2 / 5
Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 2

KIZILCIK ŞERBETİ 124. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 124. bölümünde; Ünal Evi bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım’ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen’in diline düşecektir. Abdullah kendilerini kurtaran Hayat’a büyük bir jest yapar

3 / 5
Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 3

Kıvılcım programına konuk olan Başak’ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer’i rahatsız eder. İlhami ve Nursema’nın dostluğu ise günden güne Asil’i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif’e talip olduğunu Asude’ye söyler. 

4 / 5
Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 4

Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah’a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade’nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer’e söyleme işi ise Fatih’e düşer. Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.