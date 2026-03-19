Kızılcık Şerbeti 20 Mart Cuma günü yeni bölümü var mı?
Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte televizyon dünyasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Kanalların bayram özel yayın akışlarını hazırlaması, popüler yapımların yeni bölümlerine ara vermesine neden oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti 20 Mart Cuma günü yeni bölümü var mı?
Ramazan Bayramı sebebiyle dizilerin iptal haberleri art arda geliyor. Taşacak Bu Deniz'in 21. bölümünün ardından aynı gün yayınlanacak Kızılcık Şerbeti'nin 130. bölümü de iptal edildi.
Oyuncu kadrosu büyük oranda değişen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün bayram sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.
'KIZILCIK ŞERBETİ' YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
. Kızılcık Şerbeti'nin 130. bölümü 27 Mart Cuma günü yayınlanacak.
Yeni bölüm tanıtımında Nilay'ın odasına kapanması ve sergilediği tuhaf davranışlar Ünal ailesinde tansiyonu yükseltiyor. Yaşananların faturasını Salkım'a kesen Nilay'ın suçlamaları, ev içindeki dengeleri altüst ediyor. Öte yandan Asil ile Nursema arasındaki hararetli tartışmaya tanık olan İlhami'nin yaşadığı şok, yeni bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor.