Kızılcık Şerbeti 25. Bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 24. bölümü ile izleyici ile buluştu. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın son bölümünde tansiyon iyice yükseldi. Kızılcık Şerbeti'nin gelecek yeni bölümünde yaşanılacak gelişmeler sorgulanıyor. Dizinin yeni fragmanına birlikte bakalım...

KIZILCIK ŞERBETİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan yeni bölüm fragmanında Fatih'in Doğa'yı aldattığı ve pişman olduğu görülüyor. Doğa bu durumu öğrenecek mi nasıl tepki verecek merak konusu. Boşanan Nursema ise artık Umut'la tekrar görüşmeye başlıyor. Kıvılcım ise Ömer'e sürpriz yapıyor ve evlenme teklifi ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahtekarların ağına düşün Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır. Metehan ve dolayısıyla Ömer’in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Kayhan’ın sırrını bildiğini söyleyerek kendisini tehdit etmesi sonucu harekete geçen Ömer, ona karşı büyük bir koz yakalayarak durumlarını eşitleyecektir. Nursema’yı bir süre daha göremeyeceğini anlayan Umut, bu duruma razı olmayarak çeşitli yollar deneyerek sevgilisine ulaşmaya çalışacaktır. Alev’in, Doğa’nın moralini düzeltmek için düzenlediği baby shower partisi iki ailenin kadınlarını bir araya getirirken, en büyük sürprizi Fatih yapacak ve karısıyla arasını düzeltecektir. Ancak bu huzurlu günler çok uzun sürmeyecek, genç evliler bu sefer çok daha büyük bir derdin içine düşeceklerdir.