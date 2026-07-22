Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlıyor?

Kızılcık Şerbeti dizisinde 5. sezon heyecanı herkesi sardı. Her sezon olduğu gibi bu sezonda büyük bir merakla beklenen fenomen dizinin 5. sezonuna dair detaylar paylaşıldı.

5. SEZONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon finali bölümü yine bir dizi olaya sahne olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon çekim ve ilk bölüm yayın tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sezon yenilenen oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken fenomen projenin 5. sezonu için geri sayım başladı. İzleyicide merak uyandıran yeni sezona dair detaylar da paylaşıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Cuma akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekim ve ilk bölüm yayın tarihleri belli oldu. Birbirinden başarılı isimlerin bir arada yer aldığı, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin sete çıkış tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

Yeni sezonda yeniden izleyiciyle buluşacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanacağı duyuruldu. Müziklerine başarılı isimler Ece Ölçer ve eşi Serkan Ölçer’in imza attığı reyting rekortmeni dizinin yeni sezonunda ne gibi gelişmelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

5. sezonda Murat Aygen’in 'Lider' rolüyle ekibe katılacağı Kızılcık Şerbeti'nin çok yakında sete çıkacağı ve ekran macerasına Eylül ayında kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. ‘İlhami’ karakterini oynayan Fatih Gühan ve ‘Ulvi’ rolünü üstlenen Hamdi Alkan'ın veda ettiği dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin sıkı takipçileri 5. sezon yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte heyecanlarını dile getirdi.