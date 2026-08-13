Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Oyuncuların tek tek ayrılmasının ardından final iddiaları arttı

Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek’in ayrılmasının ardından şimdi de Nursema’yı oynayan Ceren Karakoç’un diziden ayrılmasının üzerine izleyiciler yorumlarda bulundu.

"TEŞEKKÜRLER NURSEMA"

Ünlü isim sosyal medya hesabından "Nursemâ’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim... Dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti’nin bir parçası olmak, Nursemâ’ya hayat vermek ve sizlerle onun hikâyesini paylaşmak benim için çok özel bir yolculuktu. Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Ama geriye baktığımda; güzel anılar, birlikte büyüttüğümüz bir karakter ve bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor. Nursemâ’yı sevip sahiplenen, onunla kızan, gülen, üzülen, onu eleştiren ve her haline benimle yaşayan herkese çok teşekkür ederim. Bana kattıkların için teşekkürler Nursemâ" sözleri ile veda etmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Birçok ismin diziden ayrılması ise akıllara Kızılcık Şerbeti bitiyor mu sorusunu getirdi. Yapımcı Turgut'tan gelen açıklama ile beraber final iddiaları da son buldu.

'KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL YAPIYOR' İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Yapımcı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda dizinin final yapmayacağını ve iddiaların doğru olmadığını söyledi. Paylaşımda "#Kızılcıkşerbeti Bazı sosyal medya mecralarında dizimizin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor.Bu haberler doğru değildir.5.sezon çekimleri 25 Ağustos ta başlıyor.18 Eylülde 139.bölüm yayınıyla ekranda olacağız. Görüşmek üzere…" ifadeleri yer aldı.

Buna göre dizi final yapıyor iddiaları asılsız çıktı. Oyuncuların diziden çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti yayın hayatına devam edecek.