Kızılcık Şerbeti bu akşam dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor

Ekranların en çok konuşulan dizisi 'Kızılcık Şerbeti' için beklenen an geldi. SHOW TV'de yayınlanan dizi, bu akşam dördüncü sezonuyla izleyicisine kavuşuyor. 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti bu akşam dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti yeni sezon bu akşam 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek. Dizinin 4. sezonunun ilk bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti bu akşam dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor - Resim : 2

4. sezonun ilk bölümü Mustafa'nın kana buladığı yaza merhaba partisi ardından neler yaşandığı ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti bu akşam dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor - Resim : 3

Abdullah ile Işıl'ın evliliği devam ederken bu kez Doğa ile Firaz'ın evliliklerindeki değişim gözler önüne serilecek.

Kızılcık Şerbeti bu akşam dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor - Resim : 4

 Doğa ile Fatih arasında tüm dengeler değişirken Nursema ile Firaz'ın evliliklerinde çatlaklar başlayacak. Tüm gözlerin Firaz'a çevrileceği Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni sezon oldukça entrikalı geçecek. Firaz'ın kuzeninin Ünalların içine girmesiyle olayların seyri tepetaklak olacak.