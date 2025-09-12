Kızılcık Şerbeti bu akşam dördüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor
Ekranların en çok konuşulan dizisi 'Kızılcık Şerbeti' için beklenen an geldi. SHOW TV'de yayınlanan dizi, bu akşam dördüncü sezonuyla izleyicisine kavuşuyor. 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon bu akşam 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek. Dizinin 4. sezonunun ilk bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.
4. sezonun ilk bölümü Mustafa'nın kana buladığı yaza merhaba partisi ardından neler yaşandığı ekrana gelecek.
Abdullah ile Işıl'ın evliliği devam ederken bu kez Doğa ile Firaz'ın evliliklerindeki değişim gözler önüne serilecek.
Doğa ile Fatih arasında tüm dengeler değişirken Nursema ile Firaz'ın evliliklerinde çatlaklar başlayacak. Tüm gözlerin Firaz'a çevrileceği Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni sezon oldukça entrikalı geçecek. Firaz'ın kuzeninin Ünalların içine girmesiyle olayların seyri tepetaklak olacak.