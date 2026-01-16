Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

Show TV’nin her cuma akşamı ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, bu hafta 121. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Reytinglerde zirveye ortak olan dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve yayın detayları merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam ekranda olacak mı?
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?
Bu akşam, her zamanki saatiyle 20:00’de yayınlanacak olan 121. bölümde, heyecan dorukta. Yeni bölümden paylaşılan görüntülerde Emir’in Çimen’e yaptığı evlilik teklifi dikkat çekerken, Fatih ve Başak cephesinde yaşananlar ise izleyicide büyük merak uyandırıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti’nin 121. bölüm fragmanı çarpıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Nursema, Asil’in davetini Elif’le paylaşırken; Ünal ailesinin kadınları Bursa tatili hazırlığına girişiyor. Fatih ve Başak’ın baş başa kaldığı romantik anların aksine, Kıvılcım cephesinde büyük bir kriz patlak veriyor. Doktorun "bebeklerin karışma ihtimali" üzerine DNA testi istemesiyle sarsılan Kıvılcım, asıl darbeyi Ömer’in Bade ile evlendiğini öğrenerek alıyor. Bade’nin, “Seni artık kocamın etrafında görmek istemiyorum” şeklindeki sert uyarısı ise yeni bölüme damga vuracak sahnelerden biri olacak gibi görünüyor.
121. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Kızılcık Şerbeti’nin 121. bölümünden paylaşılan 2. fragmanda ise, Ünal ailesinin kadınları Bursa tatilinin tadını çıkarırken, Emir’in Çimen’e yaptığı evlilik teklifi bölüme damga vuruyor.