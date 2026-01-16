Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

Show TV’nin her cuma akşamı ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, bu hafta 121. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Reytinglerde zirveye ortak olan dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve yayın detayları merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam ekranda olacak mı?