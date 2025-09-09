Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan 4 yeni oyuncu

Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hamilelik sürecinde doktoru olan Nilgün’ü Açelya Akkoyun canlandırıyor. Kıvılcım’ın zamanla yakın arkadaşı olan Nilgün ve ailesinin hayatlarına dahil olması Kıvılcım ve Ömer çiftini yeni sezonda sarsıcı bir sınava sürüklüyor.