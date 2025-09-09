Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan 4 yeni oyuncu

Show TV’nin, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği yapımını Gold Film imzalı rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” Cuma günü ekrana geri dönüyor. Dizinin yeni sezonunda kadroya Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman dahil oldu.
Dizide, Asude’nin (Servet Pandur) ağabeyinin üvey oğlu olan Asil karakterine Erkan Avcı hayat veriyor. Hayatı para, itibar ve güç üzerine kurulu olan Asil’in, Ünal Holding’e gelişi ile yeni sezonda kartlar yeniden dağıtılıyor.
Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hamilelik sürecinde doktoru olan Nilgün’ü Açelya Akkoyun canlandırıyor. Kıvılcım’ın zamanla yakın arkadaşı olan Nilgün ve ailesinin hayatlarına dahil olması Kıvılcım ve Ömer çiftini yeni sezonda sarsıcı bir sınava sürüklüyor.
Sevilen isim Serkan Rutkay Ayıköz ise Asil’in sağ kolu olan Abidin karakterine hayat veriyor.