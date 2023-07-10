Kızılcık Şerbeti dizisine Yasak Elma'dan transfer

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'i başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir transfer haberi geldi.

PEMBE'NİN ADAMI OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin yeni bölümleri yine çok konuşulacak olaylara sahne olacak. Final bölümünde Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe, eşi Abdullah (Settar Tanrıöğen) ve onun aşık olduğu Alev'le (Müjde Uzman) yüzleşmişti.

Yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. İşte bu ismi çok başarılı bir oyuncu canlandıracak. "Yasak Elma" dizisinde Sedai rolüne hayat veren Bahtiyar Memili, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu.

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Adanalı oyuncu geçen sezon Cem Yılmaz'la bir akaryakıt firmasının reklamlarında kamera karşısına da geçmişti.