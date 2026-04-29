Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak?

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan ilk 3 sezonuyla reytinglerde önemli bir başarıya imza attı.

Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizi özellikle ilk 3 sezonuyla fırtına gibi esti. Cuma akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki sezon gidişatı merakla araştırılmaya başlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN GİDİŞATI BELLİ OLDU!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonda ekranlarda yerini alıp almayacağını merak ediyor. Reytinglerdeki başarısını ilk sezonlardaki gibi devam ettiremese de seyirciden büyük ilgi gören fenomen dizinin gidişatı belli oldu.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon onayı aldığı öğrenildi. Yenilenen oyuncu kadrosu ve değişen senaryosuyla ekranlardaki yerini almaya devam eden Kızılcık Şerbeti’nin 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacağı ortaya çıktı. Dizinin sıkı takipçileri ise 5. sezonda da ekran macerasına devam edecek Kızılcık Şerbeti’nde neler yaşanacağını şimdiden araştırmaya başladı.