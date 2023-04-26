Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı?
RTÜK'ten ceza alan Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman yeniden yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Resmi açıklama geldi... Show TV'nin bu sezon çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti ekranlara geri dönüyor...
Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten 5 bölüm yayın durdurma cezası almıştı. İki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu edinen dizinin ceza sonrası yayın tarihi belli oldu.
Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak?
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habere göre Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan karar nedeniyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kızılcık Şerbeti'nin twitter hesabından paylaşılan açıklamada "Nerede kalmıştık? #KızılcıkŞerbeti geliyor! Yeni bölümümüzle cuma 20.00’de @ShowTV’deyiz" denildi.
Nerede kalmıştık?#KızılcıkŞerbeti geliyor!🔥— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) April 26, 2023
Yeni bölümümüzle cuma 20.00’de @ShowTV’deyiz. pic.twitter.com/9Z1khwqfI5
Oyuncu Müjde Evrim Alasya ise twitter'dan "Geri döndük" mesajını paylaştı.
Geri döndük✌🏻 #KizilcikŞerbeti 🎈— müjde evrim alasya (@evrmalsy) April 26, 2023
RTÜK dizide Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan atıldığı sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirmiş ve 5 hafta yayın durdurma cezası vermişti.