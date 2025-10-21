Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden ikinci fragman yayınlandı

Yayınlanan tanıtımda, Doğa'nın geçirdiği trafik kazasının ardından Fatih'in ona yaptığı uyarı dikkat çekiyor. Çiftin evliliğindeki sıkıntılar iki aileyi bir araya getirirken, Kıvılcım ve Abdullah'ın aile toplantısında yaşadığı fikir ayrılığı gerginliğe yol açıyor.