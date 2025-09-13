Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlar: Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti, dün akşam dördüncü sezonuyla sonunda geri döndü. Dizide Abdullah Bey'in Umre'ye gitmesini fırsat bilen Işıl'ın onu aldattığı ortaya çıktı. 104. bölümün final sahnesiyle beraber Firaz ve Doğa'nın aşk yaşadığını da resmen öğrenmiş olduk.
Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlar... Final sahnesinin üstünden aylar geçmiştir. Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hala son yaşananların izlerini taşıyorlardır.
Abdullah bu süreçte hep kendini sorgulamış ve zaten kuvvetli olan dindarlığına sığınmış, Umre’ye gitmiştir. Tüm işlerin başında artık Fatih vardır. Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir.
Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım’ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır. Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer’in arası gergindir.
Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir. Nilay ise yaşadığı travmadan sonra o eve dönmek istememiş, kendi evinde annesiyle yaşamaya başlamıştır. Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.