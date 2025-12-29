Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta var mı?
Yılbaşı haftasının gelmesiyle birlikte, televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği soru gündeme oturdu: "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı?" Genellikle kanalların reklam anlaşmaları ve yılbaşı tatili nedeniyle dizilere ara verdiği bu dönemde, Kızılcık Şerbeti merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?
Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Ancak televizyon sektöründe gelenekselleşen "yılbaşı arası", sevilen dizinin yeni bölümü hakkında kafalarda soru işareti yarattı.
'KIZILCIK ŞERBETİ' BU HAFTA VAR MI?
Yılbaşı haftasında hangi dizilerin yayınlanacağı henüz kesinleşmezken Birsen Altuntaş, cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akıbetini açıkladı.
YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacak.
Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'yle alakalı duyuruyu X hesabından yaparken dizinin yayınlanmama sebebi olarak reklam olmamasının altını çizdi.
'KIZILCIK ŞERBETİ' SON BÖLÜM FRAGMANI