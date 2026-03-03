Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon için ilk adım atıldı

Show TV ekranlarının cuma akşamları ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunu noktalamaya hazırlanıyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting listelerindeki yerini koruyan dizi, takvimde bir değişiklik yaşanmaması durumunda 29 Mayıs akşamı izleyiciyle buluşacak olan 138. bölümüyle sezon arası verecek.





YENİ SEZON İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Dizinin sadık izleyici kitlesini sevindirecek haberler ise kulislerden gelmeye başladı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapım şirketi ve kanal yönetimi 5. sezon için masaya oturdu. Projenin önümüzdeki yıl da devam etmesi yönündeki planlamalar, dizinin istikrarlı izlenme oranlarıyla da destekleniyor.





200. BÖLÜM HEDEFİ



Dizinin geleceğine dair ipuçları aslında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 100. bölüm kutlamasında verilmişti. Senarist Melis Civelek, o dönem yaptığı açıklamada projenin uzun soluklu olacağına dair sinyalleri şu sözlerle paylaşmıştı:



"200. bölüm pastasında buluşmak üzere."



Dizinin yeni sezona nasıl bir başlangıç yapılacağı ise şimdiden merak konusu.

