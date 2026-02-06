'Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam Ünal evinde sırlar açığa çıkacak

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

'KIZILCIK ŞERBETİ' 124. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

124'üncü bölümde; Ünal evi, bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım’ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen’in diline düşecektir.

Abdullah kendilerini kurtaran Hayat’a büyük bir jest yapar. Kıvılcım programına konuk olan Başak’ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer’i rahatsız eder. İlhami ve Nursema’nın dostluğu ise günden güne Asil’i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif’e talip olduğunu Asude’ye söyler.

Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah’a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade’nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer’e söyleme işi ise Fatih’e düşer.

Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.