Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen ikinci kez veda ediyor

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali yaklaşırken önemli ayrılıklar gündemde.

Dizinin sevilen karakterlerinden Çimen’i canlandıran Selin Türkmen’in ayrılık kararı netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, sezon finalinde yer alacak kaza sahnesiyle birlikte gerilim doruğa çıkacak. Ayrıca dizide üç oyuncunun daha projeden ayrılması bekleniyor.

ÇİMEN KARAKTERİ İÇİN YENİ OYUNCU ARANIYOR

Selin Türkmen’in ayrılığına rağmen Çimen karakterinin hikâyede kalacağı öğrenildi. Yapım ekibi, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Çimen için yeni bir oyuncu arayışına başladı. Bu durum, karakterin senaryodaki ağırlığının korunacağını gösteriyor.

Yeni sezonda Çimen’i farklı bir oyuncunun canlandırması beklenirken, bu değişimin izleyici tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden tartışılıyor. Dizi dünyasında benzer karakter değişimlerinin riskli olduğu bilinse de, güçlü senaryo ve oyuncu seçimiyle bu geçişin sorunsuz yapılması hedefleniyor. Yapımcıların bu konuda titiz bir casting süreci yürüttüğü belirtiliyor.

SEZON FİNALİNDE BİRKAÇ AYRILIK DAHA BEKLENİYOR

Kulis bilgilerine göre; dizide yaşanacak ayrılıklar yalnızca Selin Türkmen ile sınırlı kalmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre sezon finalinde üç oyuncunun daha hikâyesi sona erecek.