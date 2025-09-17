Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın hikayesi değişti
RTÜK'ün incelemeye aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde, tartışmalara yol açan Doğa ve Firaz karakterlerinin ilişkisi nedeniyle senaryoda değişiklikler yapıldı. Bu durum, dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanının yayınlanma tarihinin ertelenmesine neden oldu.
1 / 5
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı, RTÜK'ün başlattığı soruşturmanın ardından tüm platformlardan kaldırıldı.
2 / 5
Bu hamle, Doğa ve Firaz karakterleri arasında başlaması beklenen aşka ilişkin senayonun da değiştirilebileceği iddialarına neden olmuştu. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizide Doğa- Firaz ilişkisiyle ilgili yeni sahneler yazılıdğı için tanıtım gecikti.
3 / 5
Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film'den RTÜK'ün incelemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız" dedi.
4 / 5
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'yle ilgili inceleme başlatmasının ardından Gold Film'den şu açıklama gelmişti.