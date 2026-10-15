'Kızılcık Şerbeti'nde Nursema geri mi dönüyor?

'Kızılcık Şerbeti' hayranlarını büyük bir sürpriz bekliyor. Geçtiğimiz sezon diziye veda eden ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor.

Karakoç’un projeye geri döneceği yönündeki haberler 14 Ekim’de gündeme geldi.

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre evet, Ceren Yalazoğlu Karakoç’un Kızılcık Şerbeti’ne geri dönmesi planlanıyor. Karakoç, dizinin ilk dört sezonunda Nursema Ünal karakterine hayat vermişti. Beşinci sezon başlamadan önce kadrodan ayrılan oyuncunun yeniden ekibe katılacağı 14 Ekim’de duyuruldu. Nursema’nın dönüşünün hangi bölümde gerçekleşeceği ve hikâyeye nasıl dahil edileceği ise şu an için bilinmiyor.

CEREN KARAKOÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Ceren Karakoç’un diziden ayrılması kendi kararıyla gerçekleşmemişti. Oyuncu, Ayşe Arman’a verdiği röportajda yeni sezon öncesinde yapımcıyla devam etmek üzere anlaştığını ancak tatilde olduğu sırada yapım şirketine çağrılarak rolünün sona erdiğini öğrendiğini anlatmıştı.

Karakoç, karakterinin kazada öleceğini daha önce bilmediğini belirterek, “Benim işime son verildi.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrılık kararının geç bildirilmesi nedeniyle başka projelerle anlaşma şansını da kaybettiğini söylemişti.



















