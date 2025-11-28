Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha katıldı

'Kızılcık Şerbeti' dizisi cuma akşamları Show TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisi, önemli bir kadro değişikliğine gitti.

Kısa süre içerisinde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Yüzgüleç gibi izleyicinin sevdiği isimlerin projeden ayrılması, dizi kulislerinde büyük bir krize işaret etti.

Çok sayıda ayrılığın ardından diziye son olarak, Tuncay karakterinin hikâyesini hareketlendirecek kritik bir isim daha dahil oldu.

BARIŞ ONAN KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Tuncay’ın koruması Salih de katılıyor. Daha önce “Deniz Yıldızı” ve “Arak” dizilerinde rol alan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Barış Onan, 115. bölüm itibariyle Salih karakterine hayat verecek.