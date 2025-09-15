Kızılcık Şerbeti’nin 105. bölüm fragmanı geri çekildi
Show TV’nin merakla beklenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Ancak dizinin yeni sezon senaryosu konuşulmaya devam ediyor. Son olarak dizinin 105. bölüm fragmanı, YouTube ve Instagram hesaplarından kaldırıldı.
Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunun ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan 104. bölümünde, Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Firaz (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) arasındaki yasak aşkın ortaya çıkması, sosyal medyada gündem oldu.
Final sahnesinde ikilinin mesajlaşma anı, sosyal medyada tepkilere yol açtı, uzun süre Twitter'da trend topic oldu.
Şikayetler artınca RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin uzun bir açıklama yayınlayarak inceleme başlattıklarını, gerekenin yapılacağını açıkladı.
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'yle ilgili inceleme başlatmasının ardından Gold Film'den açıklama geldi.