Kızılcık Şerbeti'nin 109. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Doğa ve Fatih arasında çıkan fotoğraf tartışması ilişkilerinde yeni bir kriz açarken; öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer'i kaybetme endişesiyle boğuşuyor.
Diğer yandan, Işıl kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark ederek şaşkınlık yaşarken, Doğa’nın yaşadığı kaza izleyicileri şoke ediyor.
Fatih ile büyük bir kavgadan sonra evden ayrılan Doğa'nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor.
Ömer’in anlattıklarından sonra gerçeği saklayan Kıvılcım ise tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor ve "Kıvılcım şimdi ne yapacak?" sorusu akıllara geliyor.