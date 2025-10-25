Kızılcık Şerbeti'nin 111. bölümünden fragman yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Kızılcık Şerbeti 111. bölümü yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?
'Kızılcık Şerbeti’nin 110'ncu bölümünde; Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar.
Ömer’in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Işıl evini satıp, elindeki para ile çözülemeyeceğini anladığında çok panik olur.
Sevgilisinden güzellikle ayrılmaya çalışan Firaz’ın akıl hocası Asil’dir. Ancak Demet hiç de öyle kolay lokma değildir. Abidin’in ısrarlarına dayanamayan Asil, Sevtap ile buluşup aralarını yapmaya çalışsa da bu işin oluru olmayacağını anlar.
Çimen’in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım’ı tetikler, artık Ömer’in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.