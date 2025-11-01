Kızılcık Şerbeti'nin 112. bölümünden fragman paylaşıldı

Işıl, Abdullah’ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah’ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. Firaz’ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır. Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo’nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.