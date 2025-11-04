Kızılcık Şerbeti'nin 112. bölümünden ikinci fragman
SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, olay örgüsünü derinleştiren yeni bölüm fragmanıyla yeniden ekranlara geliyor. Yayınlanan yeni tanıtım, hayranlar arasında büyük yankı uyandırırken, yeni haftada bizleri nelerin beklediğine dair ipuçları verdi.
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım, ölen Yeşim'in aile ziyaretine Asil ile giderken, acılı annenin; "Yardım et" sözleri dikkat çekiyor.
Asude'nin oğlu Firaz'a, sırrını çok belli ettiğini ve gizlemesi gerektiğini söylediği anda Nursema'nın bu konuşmaya kulak misafiri olması şüphelenmesine neden oluyor.
Fatih'in ödül alacağı görkemli gecede Asil'in ödülü alması ikilinin arasında suların durulmayacağının sinyallerini veriyor.