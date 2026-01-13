'Kızılcık Şerbeti'nin 121. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı
Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde Ömer ve Bade bebekleri için doktor kontrolüne giderken Kıvılcım’ın yeni programına sevilen isim Saba Tümer konuk oluyor...
SHOW TV'nin yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımı sürprizleriyle büyük beğeni topladı. İşte fragman...
Emir’in Çimen’e, evlilik teklifinde bulunduğu tanıtımda Fatih ve Başak’ın yaşadığı anlar merak uyandırıyor.
Ömer ve Bade bebekleri için doktor kontrolüne giderken Kıvılcım’ın yeni programına sevilen isim Saba Tümer konuk oluyor.