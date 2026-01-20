'Kızılcık Şerbeti'nin 122. bölümünden ikinci fragman yayınlandı

Çimen ve Emir'in ani evliliği Ünal ve Arslan ailesine adeta bomba gibi düşerken Salkım, Çimen'i bezdirmek için harekete geçiyor. Sönmez'in, Kıvılcım'ın evinden ayrılıp Çimen'in yanına yerleşmesi ise yeni bir sorunu beraberinde getiriyorken Salkım, Kıvılcım'ı akşam yemeğine davet ediyor.