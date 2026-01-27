'Kızılcık Şerbeti'nin 123. bölümünden ikinci tanıtım
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'NİN 123. bölümünde ikinci fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, Bade’nin bebeğini düşürdüğü haberi evde büyük bir sarsıntı yaratıyor...
SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 123'üncü bölüm 2'nci tanıtımı...
'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında; Bade’nin bebeğini düşürdüğü haberi evde büyük bir sarsıntı yaratırken, Başak yaşanan bu kaybın perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için iz sürüyor.
Asude, Asil'i geçmişindeki sözlerle vururken Nursema'nın babasına ne itiraf edeceği merak yaratıyor.