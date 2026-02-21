Kızılcık Şerbeti'nin 127. bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümüyle dün ekranlara geldi. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin 127. bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti 126. bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan Kızılcık Şerbeti’nin 126. bölümünde adeta nefesler kesildi.
KIZILCIK ŞERBETİ 126. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 126. bölümü olan son bölümde; Fatih ve Başak’ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktaya ulaştı. Ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildi. Fatih’in Başak’a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel oldu.
Diğer yandan Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kurdu. Bade’nin bu kez yaptığı oyun işe yaramadı. Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verdi. İlhami babasına Nursema’ya hala âşık olduğunu itiraf etse de Ulvi bu işten hiç memnun olmadı. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verdi.
Elif ise Asil’in bu teklifine dünden razıdır. Salkım’ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay’a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Ömer ve Kıvılcım’ın oğlu Kemal’in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami’nin nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlandı.