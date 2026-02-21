Kızılcık Şerbeti'nin 127. bölüm fragmanı yayınlandı

Diğer yandan Bade ise Ömer’den ayrılmamak için yine bir kumpas kurdu. Bade’nin bu kez yaptığı oyun işe yaramadı. Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verdi. İlhami babasına Nursema’ya hala âşık olduğunu itiraf etse de Ulvi bu işten hiç memnun olmadı. İlhami ve Nursema’nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verdi.