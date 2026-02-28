Kızılcık Şerbeti'nin 127. bölümünde neler oldu? 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti, 27 Şubat Cuma günü ekrana gelen 127. bölümüyle hikayesini hız kesmeden sürdürüyor. Bölümün merkezindeki en ağır gündem, Ömer ve Kıvılcım’ın bebekleri Kemal ile ilgili hastanede yaşanan karışıklığın kesinleşmesiydi. Bu sarsıcı gerçekle yüzleşen ikili, büyük bir üzüntü yaşasalar da bebeklerin vakit kaybetmeden biyolojik ailelerine teslim edilmesine karar verdiler.