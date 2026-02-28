Kızılcık Şerbeti'nin 127. bölümünde neler oldu? 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, genişleyen hikaye evreniyle 4. sezonunda da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İşte 27 Şubat Cuma günü ekrana gelen son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair tüm detaylar...
Kızılcık Şerbeti, 27 Şubat Cuma günü ekrana gelen 127. bölümüyle hikayesini hız kesmeden sürdürüyor. Bölümün merkezindeki en ağır gündem, Ömer ve Kıvılcım’ın bebekleri Kemal ile ilgili hastanede yaşanan karışıklığın kesinleşmesiydi. Bu sarsıcı gerçekle yüzleşen ikili, büyük bir üzüntü yaşasalar da bebeklerin vakit kaybetmeden biyolojik ailelerine teslim edilmesine karar verdiler.
NURSEMA’NIN ŞÜPHESİ
İlhami’nin imam nikahına katılmaması üzerine şüpheye düşen Nursema, gerçeğin bir trafik kazası olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Diğer yandan, Tuncay’ın, Başak’ın hamile olduğuna dair geliştirdiği yanlış anlama, aile ortamında kısa süreli bir gerginliğe yol açsa da Başak’ın müdahalesiyle konu büyümeden kapandı.
GİZLENEN GERÇEKLER
Kıvılcım’ın yoğun temposu nedeniyle arkadaşının kardeşi Yudum ile ilgilenme görevi Asil’e kaldı. Yudum’un kanalda stajyer olarak göreve başlaması, hikayeye yeni bir soluk getirdi. İş hayatında zor günler geçiren Emir ise bu durumu Çimen’den gizlemeye çalışarak kendi içindeki mücadeleyi sürdürüyor.
NİLAY'IN YENİ PLANI
Bölümün merak uyandıran bir diğer detayı ise Nilay’ın, Nursema’nın yazdığı bir mektubu ele geçirmesi oldu. Nilay’ın bu hamlesiyle "sevenleri kavuşturma" misyonunu üstlenip üstlenmeyeceği, gelecek bölümlerin seyrini belirleyecek gibi görünüyor.