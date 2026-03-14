Kızılcık Şerbeti'nin 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 129. bölümde neler oldu?
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 129. bölümüyle büyük ilgi topladı. Dizinin hayranları, 130. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 130. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 129. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti 130. bölümünde izleyicileri nefes kesen bir sürpriz bekliyor. Dizinin önceki bölüm finalinde Emir, kafasına silahı çekti ve patlama sesi duyuldu...
Kızılcık Şerbeti 129. bölümünün son sahnesi izleyenleri hayrete düşürdü. Emir, yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden sinirleri boşalır. Kafasına silah dayar. Çimen, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemediği bir anda silah sesi duyuldu.
Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ı, Fatih’in yanından kaçırtan kişi Fatih’ten başkası değildir. İkisi arasında buzlar erir, tüm problemlerini konuşarak aşarlar ve aşklarını yaşamaya başlarlar. Nilay’la evlenmek için her yolu deneyen Yağız, bu sefer de yoksullara yardım bahanesiyle yaklaşacak ama yine de istediği sonucu alamayacaktır.
Nursema ve İlhami’nin evlilikleri yolunda ama durgun giderken Abdullahlar’ın onlara iftara gelmesi tüm farklılıkları açıkça göz önüne serer. Asil’in kendisini terk etmesiyle bunalıma giren Elif, herkese sataşmaktadır. Sıra evdeki küçük çocuklar geldiğinde ise herkesi karşısında bulacaktır.