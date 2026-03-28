Kızılcık Şerbeti'nin 130. bölümünde neler oldu? 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 130. bölümle ekrana geldi. Peki, 'Kızılcık Şerbeti'nin 130. bölümde neler oldu? 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Show TV ekranlarının fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti, dört sezondur cuma akşamları izleyiciyi bir araya getirmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan 130. bölümüyle bir kez daha seyirciyle buluştu. Aile bağlarının ve kişisel çıkmazların ön planda olduğu bu bölümde, alınan riskli kararlar hikayenin yönünü tamamen değiştirdi.
130. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin bu haftaki bölümünde merkezde yer alan Emir, iş hayatındaki büyük kaybının ardından duygusal bir eşikte duruyor. Maddi olarak her şeyini kaybetmesi onu uçuruma sürüklese de hayata tutunmayı başaran Emir, bu durumu henüz ne kendi ailesine ne de Çimen’in ailesine açıklayabilecek gücü kendinde bulamıyor.
ÇİMEN VE EMİR İÇİN ZOR GÜNLER BAŞLIYOR
Yaşadıkları maddi yıkımı gizlemeye çalışan Emir ve Çimen, çareyi gözlerden uzak, oldukça bakımsız bir pansiyona sığınmakta bulur. Ancak bu kaçış planı, pansiyonun polis tarafından basılmasıyla büyük bir kaosa dönüşür. Olayın ardından gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla her iki aile arasında büyük bir gerilim ve çatışma baş gösterir.
NİLAY'IN PLANLARI
Evlilik planları konusunda Nilay’ı ikna edemeyen Yağız, süreci hızlandırmak için etik dışı yollara başvurur. Nilay’ın durgun ve içine kapanık halleri Ünal ailesinin dikkatinden kaçmasa da, genç kadın yaşadığı baskıyı kimseyle paylaşamaz.