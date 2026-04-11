Kızılcık Şerbeti'nin 133. bölüm fragmanı yayınlandı
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 132. bölümle ekrana geldi. İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 132. bölümde yaşanan gelişmeler ve yeni bölüm fragmana dair detaylar...
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dört sezondur cuma akşamları izleyiciyi bir araya getirmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan 132. bölümüyle bir kez daha seyirciyle buluştu. Bölümün en sarsıcı gelişmesi, Almanya’dan gelen genç bir karakterin annesini aramak için Ünal malikanesine ulaşması oldu.
Bu beklenmedik olay, aile içindeki tüm dengeleri altüst etti ve ev halkı duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şehirde kimsesi olmayan bu gence, yardımseverliğiyle bilinen Fethi sahip çıktı ve onu geçici bir süreliğine kendi evine misafir etti.
NİLAY'IN ZOR KARARI
Ünal ailesinin ana gündem maddesini Nilay’ın evlilik hazırlıkları oluşturdu. Ancak bu kararın ardında Yağız’ın ağır baskısı yer aldı. Yağız, Nilay’ı köşeye sıkıştırmaya devam ederek onu bu evlilikten vazgeçmemesi konusunda zorladı. Evlendiği takdirde oğlunun elinden alınacağını anlayan Nilay, büyük bir çaresizliğe sürüklendi. Her zaman olduğu gibi çıkış yolunu Kıvılcım’da aradı ve durumu ona anlattı. Kıvılcım, vakit kaybetmeden Ömer’den yardım isteyerek meselenin iç yüzünü araştırmaya başladı.
YENİ TİCARİ GİRİŞİMLER
Bölümde diğer karakterlerin hayatlarında da önemli adımlar atıldı. Nursema ve İlhami, yanlarına Ulvi’yi de alarak yeni bir ticari girişimde bulundu. Nursema, kendi birikmiş parasını sermaye yaparak "lokma" işine girdi.
Tuncay ile olan bağı nedeniyle dış görünüşünü ve tavırlarını değiştirmeye başlayan Elif, bu süreçte annesiyle karşı karşıya geldi. Annesi, Elif’teki bu ani ve belirgin değişimden büyük rahatsızlık duydu.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 133. BÖLÜM FRAGMANI
Bölümün final sahnesinde ise Nilay’ı Ünal malikanesinden almak için eve giden Kıvılcım, kapıda kendisini bekleyen acı bir sürprizle karşılaştı. Bu gelişme, tüm hikaye akışını değiştirecek yeni bir dönemin sinyallerini verdi.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin 133. bölümünün ilk fragmanı: