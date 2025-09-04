Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonundan fragman yayınlandı
Merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinde 4. sezon fragmanı yayına girdi. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya'nın başrolde yer aldığı Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölümünde ortalık kızışacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
Kızılcık Şerbeti yeni Sezon 12 Eylül Cuma 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek. Dizinin 4. sezonundan afiş ve fragman yayınlandı.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan gibi isimler kadroda yer alıyor. Kızılcık Şerbeti’nin yıldız oyuncu kadrosuna dahil olan sevilen oyuncu Erkan Avcı ise yeni sezonda Asil karakterine hayat veriyor.
Suların durulmadığı Kızılcık Şerbeti dizisinde 4. sezonun ilk bölümü Mustafa'nın kana buladığı yaza merhaba partisi ardından neler yaşandığı ekrana gelecek.
4. sezonda Abdullah ile Işıl'ın evliliği devam ederken bu kez Doğa ile Firaz'ın evliliklerindeki değişim gözler önüne serilecek.